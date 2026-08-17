أول تعليق من بارزاني بعد استهداف مكتبه الشخصي ومقر أمني بأربيل

وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "استناداً إلى التحقيقات التي أجرتها وحدة مكافحة الإرهاب في ، تبيّن أن مكتبي الشخصي ومنزل رئيس والاستخبارات استُهدفا بهجمات طائرات مسيّرة إيرانية".وأضاف رئيس الحكومة: "أدين بأشد العبارات هذه الهجمات الطائشة وغير المقبولة، وهذا تصعيد خطير وتهديد صريح لأمن واستقرار "، مؤكداً أن هذه الهجمات "لن تثنينا أبداً عن مواصلة أداء واجباتنا والالتزام بحماية مواطنينا".