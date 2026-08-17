نيجيرفان بارزاني يوجه طلباً عاجلاً إلى بغداد عقب استهداف مكتب مسرور بارزاني

وقال ، في بيان رسمي: "ندين بشدة الهجمات التي استهدفت فجر اليوم حكومة ، ، ومقر إقامة رئيس وكالة الحماية، ونؤكد أن هذه الهجمات مرفوضة بالكامل وتشكل تصعيداً خطيراً".وطالب رئيس الإقليم في بالتحرك الفوري، قائلاً: "ندعو الحكومة الاتحادية إلى ممارسة مسؤولياتها والتزاماتها الدستورية في حماية أمن واستقرار البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات".وشدد نيجيرفان على أن "حماية سيادة وأمنه واستقراره، بما في ذلك إقليم ، هي مسؤولية وطنية مشتركة، ويتحتم على الجميع العمل الجاد لتهدئة الأوضاع ونزع فتيل التوترات".