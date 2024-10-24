بكلفة 236 مليار دينار.. السوداني يعلن إدراج 8 مشاريع خدمية جديدة في واسط

نيوز – سياسة



أعلن رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن إدراج 8 مشاريع خدمية جديدة في عدد من أقضية ونواحي محافظة بكلفة 236 مليار دينار.





■ مشروع مجاري البشائر بكلفة 6.86 مليار دينار.



■ مشروع مجاري الذهب/ زرباطية بكلفة 0.715 مليار دينار.



■ مشروع مجاري بدرة بكلفة 18.123 مليار دينار.



■ مشروع مجاري الحفرية 91.866 مليار دينار.



■ مشروع مجاري الزبيدية بكلفة 43.701 مليار دينار.



■ مشروع تنفيذ محطة معالجة مع خطوط دفع في ناحية الشحيمية بكلفة 25 مليار دينار.



■ مشروع تنفيذ محطة معالجة مع محطة رفع وخطوط دفع في ناحية الدبوني بكلفة 24.1 مليار دينار.



■ مشروع تنفيذ محطة معالجة وخط ناقل مع خطوط دفع في ناحية بكلفة 21 مليار دينار.



وتضمنت المشاريع بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس ورد للسومرية نيوز الاتي:■ مشروع مجاري البشائر بكلفة 6.86 مليار دينار.■ مشروع مجاري الذهب/ زرباطية بكلفة 0.715 مليار دينار.■ مشروع مجاري بدرة بكلفة 18.123 مليار دينار.■ مشروع مجاري الحفرية 91.866 مليار دينار.■ مشروع مجاري الزبيدية بكلفة 43.701 مليار دينار.■ مشروع تنفيذ محطة معالجة مع خطوط دفع في ناحية الشحيمية بكلفة 25 مليار دينار.■ مشروع تنفيذ محطة معالجة مع محطة رفع وخطوط دفع في ناحية الدبوني بكلفة 24.1 مليار دينار.■ مشروع تنفيذ محطة معالجة وخط ناقل مع خطوط دفع في ناحية بكلفة 21 مليار دينار.