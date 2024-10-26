السيد الصدر: على الحكومة العراقية الرد وإلا شملها قانون تجريم التطبيع

وقال في تغريدة تابعتها نيوز، ان رد الكيان الصهيوني احقر وأصغر من ان يستنكر ويكشف عن مدى الارتباك والقلق الشديدين بسبب ثبات الموقف الإيراني، الى ان التعدي على الأجواء العراقية واستعمالها في حربها الإرهابية أمر يستدعي من الحكومة العراقية الردع الدبلوماسي والسياسي السريع والا شملها قانون تجريم التطبيع.التغريدة ادناه: