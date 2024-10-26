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البارتي: ليس لدينا "فيتو" على أي شخص او طرف بتشكيل الحكومة المقبلة
سياسة
2024-10-26 | 13:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
400 مشاهدة
اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، عن عدم وجود "فيتو" على أي شخص او طرف بتشكيل حكومة إقليم
كردستان
المقبلة.
وذكر بيان للحزب ورد لـ
السومرية
نيوز، انه "مسعود بارزاني ترأس، اجتماعاً للجنة
المركزية
للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدة مواضيع وفق جدول الاعمال المحدد، ومن ضمنها العملية الانتخابية بإقليم
كردستان
والتي جرت في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري".
ووصف برزاني بحسب البيان،
الانتخابات
بأنها "انتصار للديمقراطية في
كردستان
وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني ينتظر حالياً
الإعلان
عن النتائج النهائية للانتخابات للانتقال إلى مرحلة ما بعد الانتخابات".
وتابع البيان، انه " تم خلال الاجتماع التأكيد على انه، من أجل حماية المصالح القومية والوطنية العليا والحفاظ على الكيان الدستوري للإقليم، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس لديه "فيتو" على أي شخص أو طرف، وأن الأهم بالنسبة للحزب في هذه المرحلة هو حماية كيان إقليم
كردستان
وتشكيل حكومة موحدة وشاملة، بالإضافة إلى حماية حقوق وحريات شعب كوردستان وخدمة المواطنين".
واشار الى انه "تم ايضاً خلال الاجتماع تفويض المكتب السياسي لوضع برنامج واتخاذ الخطوات المناسبة لهذا الأمر".
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