البارتي: ليس لدينا "فيتو" على أي شخص او طرف بتشكيل الحكومة المقبلة

وذكر بيان للحزب ورد لـ نيوز، انه "مسعود بارزاني ترأس، اجتماعاً للجنة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدة مواضيع وفق جدول الاعمال المحدد، ومن ضمنها العملية الانتخابية بإقليم والتي جرت في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري".ووصف برزاني بحسب البيان، بأنها "انتصار للديمقراطية في وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني ينتظر حالياً عن النتائج النهائية للانتخابات للانتقال إلى مرحلة ما بعد الانتخابات".وتابع البيان، انه " تم خلال الاجتماع التأكيد على انه، من أجل حماية المصالح القومية والوطنية العليا والحفاظ على الكيان الدستوري للإقليم، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس لديه "فيتو" على أي شخص أو طرف، وأن الأهم بالنسبة للحزب في هذه المرحلة هو حماية كيان إقليم وتشكيل حكومة موحدة وشاملة، بالإضافة إلى حماية حقوق وحريات شعب كوردستان وخدمة المواطنين".واشار الى انه "تم ايضاً خلال الاجتماع تفويض المكتب السياسي لوضع برنامج واتخاذ الخطوات المناسبة لهذا الأمر".