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مندوب العراق: الاحتلال الصهيوني خرق أجواء العراق وسيادته
سياسة
2024-10-28 | 16:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,209 مشاهدة
اعتبر مندوب
العراق
في مجلس الأمن، الاثنين، أن الاحتلال الصهيوني خرق أجواء
العراق
خلال الاعتداء على إيران، فيما دعا الى وقف إطلاق
النار
في غزة ولبنان فوراً.
وقال عباس كاظم عبيد في
كلمة
له خلال جلسة لمجلس الأمن، "مجلس
الأمن
لم يتخذ خطوات حاسمة لوقف الاعتداءات الصهيونية، و
حذرنا سابقاً من استمرار سلوك الكيان الصهيوني العدواني".
وأضاف أن "الاحتلال الصهيوني خرق أجواء
العراق
وسيادته خلال الاعتداء على إيران"، مشددا بالقول "لن نسمح باستخدام أجواء وأراضي
العراق
للاعتداء على
الدول
الأخرى".
ولفت مندوب
العراق
الى ان "على مجلس
الأمن
تحمل مسؤولياته"، مؤكدا ضرورة "وقف إطلاق
النار
في غزة ولبنان فوراً".
وعقد مجلس
الأمن
الدولي، اليوم الاثنين، اجتماعا
بطلب
من
إيران
في أعقاب الغارات "الإسرائيلية"
على
مواقع
إيرانية.
وقصفت طائرات "إسرائيلية"، في (26 تشرين
الأول
2024)، أهدافا عدة في
طهران
ومدن إيرانية، فيما أعلنت
إيران
نجاح الدفاعات الجوية بالتصدي لمحاولات استهداف مواقع عدة.
>>
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