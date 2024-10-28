‌‏مندوب العراق: الاحتلال الصهيوني خرق أجواء العراق وسيادته

وقال عباس كاظم عبيد في له خلال جلسة لمجلس الأمن، "مجلس لم يتخذ خطوات حاسمة لوقف الاعتداءات الصهيونية، و حذرنا سابقاً من استمرار سلوك الكيان الصهيوني العدواني".

‌‏وأضاف أن "الاحتلال الصهيوني خرق أجواء وسيادته خلال الاعتداء على إيران"، مشددا بالقول "لن نسمح باستخدام أجواء وأراضي للاعتداء على الأخرى".



ولفت مندوب الى ان "على مجلس تحمل مسؤولياته"، مؤكدا ضرورة "وقف إطلاق في غزة ولبنان فوراً".

وعقد مجلس الدولي، اليوم الاثنين، اجتماعا من في أعقاب الغارات "الإسرائيلية" إيرانية.

وقصفت طائرات "إسرائيلية"، في (26 تشرين 2024)، أهدافا عدة في ومدن إيرانية، فيما أعلنت نجاح الدفاعات الجوية بالتصدي لمحاولات استهداف مواقع عدة.