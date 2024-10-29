بعد فوضى وعراك.. البرلمان يفشل بإتمام جلسة القوانين الجدلية

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ورد لـ نيوز، إن "مجلس رفع جلسته".وقبل قليل، أفاد مصدر برلماني، بحدوث فوضى داخل مجلس .وقال لـ نيوز، إن "جلسة مجلس المنعقدة حالياً شهدت حالة من الفوضى والصراخ بين أعضاء المجلس".وأشار إلى "خروج عدد من من قاعة التصويت"، لافتاً إلى أن "هنالك مداولات بين عدد من الاعضاء في كافتريا حول قانون العفو العام، وقانون اعادة العقارات".وأضاف المصدر، أن "حمايات بعض قاموا بالاعتداء بالضرب على نواب آخرين".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس جلسته برئاسة رئيس بالإنابة محسن المندلاوي، وحضور 208 نواب.أدناه جدول الأعمال: