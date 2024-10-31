السفير السوري ببغداد: لا يحتاج العراقيون إلى كفيل في زيارتهم لسورية

ونفى الدندح في بيان ورد لـ نيوز، "الانباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول منع دخول الإخوة إلى الأراضي السورية إلا مع وجود كفيل سوري ".وقال الدندح أن "هذا الخبر عار عن الصحة وبإمكان الإخوة دخول أراضي الجمهورية العربية السورية دون الحاجة إلى وجود كفيل" إلى "ضرورة ان يكون لدى تأشيرة الدخول من المسافرين الفرديين حجز فندقي معلوم".وأضاف أن "هذا الأمر لا يشمل المجموعات السياحية".ودعا الدندح وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية".