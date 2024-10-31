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السفير السوري ببغداد: لا يحتاج العراقيون إلى كفيل في زيارتهم لسورية
سياسة
2024-10-31 | 08:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
3,636 مشاهدة
أكد سفير الجمهورية العربية السورية في
بغداد
صطام جدعان الدندح أن زيارة الأشقاء
العراقيين
إلى سورية لا تحتاج إلى كفيل.
ونفى الدندح في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، "الانباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول منع دخول الإخوة
العراقيين
إلى الأراضي السورية إلا مع وجود كفيل سوري ".
وقال الدندح أن "هذا الخبر عار عن الصحة وبإمكان الإخوة
العراقيين
دخول أراضي الجمهورية العربية السورية دون الحاجة إلى وجود كفيل"
مشيرا
إلى "ضرورة ان يكون لدى
طالب
تأشيرة الدخول من المسافرين الفرديين حجز فندقي معلوم".
وأضاف أن "هذا الأمر لا يشمل المجموعات السياحية".
ودعا الدندح وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية".
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