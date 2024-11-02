المشهداني يؤكد عزمه العمل على حل القوانين العالقة

وقالت وزارة الخارجية في بيان، " استقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، رئيس مجلس المشهداني، وفي مستهل اللقاء، هنأ الوزير المشهداني على انتخابه رئيساً لمجلس النواب، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة".

من جانبه، قدّم المشهداني "شكره للوزير على دعمه خلال الانتخابات"، مؤكداً "عزمه على العمل على حل القوانين العالقة، لا سيما تلك المرتبطة بالقضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

كما شدد على "أهمية تفعيل دور في طرح مشاريع القوانين، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية".



الى ذلك، أشار حسين إلى "أهمية والعمل المشترك بين كافة الأطراف لإدارة البلاد سياسياً وإدارياً وتشريعياً، مع ضرورة التنسيق بين رئاسة ووزارة الخارجية".

وشهد اللقاء "التطرق إلى الظروف التي تمر بها المنطقة، والصراعات الخطيرة التي تواجهها، ودور العراق المحوري في التهدئة والسعي إلى إيجاد حلول سلمية".