المبعوث الأممي يصل الى النجف

وصل العام للأمم في العراق، مساء الأحد، الى محافظة .

وقال مراسل في المحافظة، إن العام للأمم في محمد الحسّان وصل الى محافظة الأشرف. وأضاف مراسلنا أنه من المتوقع أن يلتقي غدا المرجع الديني علي السيستاني بحسب مصادر مطلعة.