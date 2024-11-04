أول تعليق من ممثل الأمم المتحدة في العراق بعد لقاء السيد السيستاني

وقال الحسّان في مؤتمر صحفي عقب لقاء السيد السيستاني، حضره مراسل السومرية، "تشرفت بلقاء سماحة السيد السيستاني واستمعت إلى السيد السيستاني ورؤاه للمنطقة والعراق، مضيفا، "تعلمون مكانة السيد في العالم الإسلامي والعالمي وأنا سعيد بهذا اللقاء".وبين، "اتفقت مع سماحة السيد السيستاني علي العمل المشترك علي تعزيز مكانة العراق"، لافتا الى ان "السيد السيستاني طلب مني تنفيذ الأولويات بما هو لمصالح العراق".كما أوضح الأمم في العراق، "نحن لا نقبل بأي مساس بمقام المرجعية ومشورة السيد السيستاني تحظى باحترام المبعوثين الخاصين"، الى انه خلال اللقاء أكدنا أن الأمم ستستمر في دعم العراق".ولفت محمد الحسّان الى ان "السيد السيستاني توقع أن يعزز علاقاته مع جيرانه، كما نحن ملتزمون في دعم الأولويات للعراق ولا نتدخل إلا في المشورة".وصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السفير محمد الحسان، صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة النجف الأشرف للقاء المرجع سماحة السيد علي السيستاني.