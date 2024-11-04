السيد السيستاني في أحدث صورة له (شاهد)

نيوز – محليات



نشر المرجع الديني علي السيستاني، اليوم الاثنين، أحدث صورة للمرجع خلال لقائه مع الأمم في محمد الحسّان في النجف الأشرف.



وأعلن الأمم في محمد الحسّان، اليوم الاثنين 4 تشرين الثاني 2024، اتفاقه مع المرجع الديني في النجف الاشرف علي السيستاني على العمل المشترك لتعزيز مكانة وأمنه.



أدناه صورة اللقاء: