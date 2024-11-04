اول تعليق سياسي على بيان السيد السيستاني

واكد المكتب الإعلامي للتحالف في بيان ورد لـ نيوز، على "تأييده التام لمواقف سماحته تجاه الأوضاع الإقليمية، وخاصة المأساة في لبنان وغزة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك لحماية المدنيين".وشدد التحالف على "أهمية التزام القوى الوطنية بهذه التوجهات لتحقيق مستقبل أفضل للعراق ينعم فيه الجميع بالأمن والازدهار".وأضاف التحالف: "نغتنم الفرصة لنعرب عن ترحيبنا بممثل الامين العام للأمم ونبارك له تسنمه هذا المنصب، متمنين له التوفيق والنجاح في أداء مهامه".