زوّر أراضي وبنى مجمعات سكنية.. التجارة تلاحق "مزورا خطيرا ومتنفذا" منذ 3 سنوات

وبحسب المعلومات والوثائق، فإن المتهم بالتزوير "محمد فواز دحام" وهو صاحب مجمعات سكنية في واستولى وحصل على موافقات حصول على اراضي داخل لجعلها مجمعات سكنية بالتلاعب، وهو صاحب شركة كه رميان للاستثمارات العقارية، وتم توقيفه في 19 أيلول 2021 بتهمة تزوير عدة كتب لوزارة وهيئة استثمار قبل ان يطلق سراحه بكفالة في اليوم التالي مباشرة.ومنذ ذلك الحين وحتى الان، تلاحق وزارة قضيته بمخاطبات عديدة الى تحقيق الثالثة بخصوص المتهم المكفل، الذي تشير المعلومات الى انه تمكن من التستر على قضيته بمساعدة موظفين في مختلف الجهات وعدم تحريك الدعوى القضائية بحقه واخفاء القضية.وفي 23 أكتوبر 2024، أي قبل حوالي 10 أيام، تم ابلاغ التحقيق المختصة بوجود قضية متستر عليها من 2021، وقامت المحكمة بالايعاز الى مركز شرطة الجعيفر لتسيير القضية واحالتها الى جنح الكرخ، الا ان المتهم محمد فواز دحام يقول انه "يقوم بالتوسط لدى اشخاص على علاقة بمحكمة جنح الكرخ" بحسب قوله، وهو تشويه لصورة المحكمة والقضاء بادعاءاته، كما يقول مصدر.ويشير المصدر الى ان مركز شرطة الجعيفر قام بالتستر على القضية لمدة 3 سنوات، وبعد إحالة القضية الى جنح يقوم المتهم (محمد فواز دحام) بتشويه صورة القضاء النزيه من خلال بث اشاعات بدفع مبالغ مالية استطاع التستر على القضية ان القرار اتخذ مسبقا (سنة مع ايقاف التنفيذ) فقط.ويقول المصدر ان المتهم مزور محترف قام بتزوير العديد من الكتب الرسمية التابعة الى وزارة وهيئة استثمار للحصول على اراضي استثمار مجمعات وكتب موجهة الى وزارة الكهرباء وامانة .