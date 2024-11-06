الباوي يقدم التهاني لرئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لفوزه بانتخابات كردستان

نيوز – سياسي

قدم محمد الباوي، اليوم الاربعاء، التهاني لرئيس كتلة الكردستاني بمناسبة فوزه بانتخابات .

وقال الباوي في بيان ورد لـ نيوز، ان " محمد الباوي زار اليوم رئيس كتلة الكردستاني آغا".

وأضاف ان "الحاج الباوي قدم التهاني للآغا بمناسبه فوزه وكتلته بانتخابات برلمان إقليم التي جرت مؤخرا في الـ20 من تشرين الماضي.