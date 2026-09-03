الزيدي يوجّه بشمول المطابع المحلية والأجنبية بطباعة المناهج المدرسية

ويأتي توجيه لتوسيع المشاركة في عملية الطباعة، بما يسهم في تعزيز التنافسية، وتحسين جودة المطبوعات، وضمان سرعة إنجاز وطباعة المناهج الدراسية، وتوفيرها في الوقت المناسب للطلبة، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز.