الكعبي لترامب: مستعدون لخوض المعركة الحاسمة مع القوات المحتلة

وقال في بيان ورد لـ ، "واهم إن تصور الأحمق أنه سيحصل على نصر في ، بعد أن عجز عن تحقيقه في "، مبينا "اننا لن نسمح بحصول ذلك حتى على النحو الشكلي في الإعلام، خصوصاً مع كونه شخصاً يحترف الأكاذيب ويبحث عن انتصارات إعلامية وهمية يحفظ فيها ماء وجهه".وأضاف "بعد أن جعلته الجمهورية الإسلامية ينتقل في طعام خائفاً هارباً فإن العراق سيجعله يصاب بالجلطة قريباً"، لافتا الى ان "طموحاته الاستعمارية في بلدنا لن تتحقق، بلد العزة والكرامة".وتابع "ليعلم أننا نراقب تاريخ 9/30 بجهوزية كاملة وحماس واستعداد كبير لخوض المعركة الحاسمة مع القوات المحتلة إن تنصلوا عن التزاماتهم بالانسحاب الكامل من البر والجو"، لافتا الى ان "هذا الانتصار الذي جعل المحتل يجر أذيال الهزيمة ما كان إلا بقوة ضربات المقاومة الإسلامية في العراق وترجمة ذلك من إخوانهم الخيرين على أرض الواقع".واكد ان "بقاء جندي واحد بعد هذا التاريخ، لن نتركه يعود سالماً وسنرسله إليهم جثة هامدة".