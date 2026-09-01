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قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها منع استيراد المحاصيل الزراعية
سياسة
2026-09-01 | 17:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
333 شوهد
اصدر
مجلس الوزراء
، قرارات جديدة خلال جلسة اعتيادية له، بينها منع استيراد المحاصيل الزراعية.
وقال
مكتب رئيس الوزراء
في بيان، "ترأس رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وجرت مناقشة وفق البيان "مبادرة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتوفير مليون قطعة أرض سكنية مخدومة بالبنى التحتية، بموجب قرار
مجلس الوزراء المرقم
(332) الصادر في 30 حزيران 2026، فضلاً عن استعراض النماذج الاقتصادية المبتكرة لتمويل تنفيذ المبادرة في عموم محافظات
العراق
، وفق رؤية استراتيجية تهدف لحل أزمة السكن، وتوفير قطع أراضٍ للفئات الفقيرة والمحرومة، وفقاً لما جاء في البرنامج الحكومي.
وضمن إجراءات حماية المنتج المحلي، أقر مجلس الوزراء توصية
المجلس الوزاري للاقتصاد
، بشأن منع استيراد المحاصيل الزراعية، ولغاية انتهاء موسم الإنتاج المحلي.
وجرت الموافقة على إعادة هيكلة المشروعات الممولة من
قرض البنك الدولي
لأمانة
بغداد
، والمدرجة ضمن مشروع (إعادة هيكلة تحسين إمدادات الماء والمجاري لمدينة بغداد)، مع قيام
وزارة التخطيط
بتدقيق المعلومات ونسب الانجاز المتحققة.
كما وافق مجلس الوزراء على
مشروع قانون
هيئة الغذاء والدواء الذي دققه
مجلس الدولة
، وأحاله إلى
مجلس النواب
.
ووافق المجلس كذلك على قيام
وزارة التربية
بمنح المدرسة الأمريكية الدولية الأهلية في العاصمة بغداد إجازة تأسيس، استنادًا إلى أحكام نظام التعليم
الأهلي
والأجنبي رقم (5 لسنة 2013) شريطة استيفاء المدرسة متطلبات التأسيس المنصوص عليها في النظام المذكور آنفًا، وفق البيان.
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