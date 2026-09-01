قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها منع استيراد المحاصيل الزراعية

وقال في بيان، "ترأس رئيس علي فالح ، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".وجرت مناقشة وفق البيان "مبادرة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتوفير مليون قطعة أرض سكنية مخدومة بالبنى التحتية، بموجب قرار (332) الصادر في 30 حزيران 2026، فضلاً عن استعراض النماذج الاقتصادية المبتكرة لتمويل تنفيذ المبادرة في عموم محافظات ، وفق رؤية استراتيجية تهدف لحل أزمة السكن، وتوفير قطع أراضٍ للفئات الفقيرة والمحرومة، وفقاً لما جاء في البرنامج الحكومي.وضمن إجراءات حماية المنتج المحلي، أقر مجلس الوزراء توصية ، بشأن منع استيراد المحاصيل الزراعية، ولغاية انتهاء موسم الإنتاج المحلي.وجرت الموافقة على إعادة هيكلة المشروعات الممولة من لأمانة ، والمدرجة ضمن مشروع (إعادة هيكلة تحسين إمدادات الماء والمجاري لمدينة بغداد)، مع قيام بتدقيق المعلومات ونسب الانجاز المتحققة.كما وافق مجلس الوزراء على هيئة الغذاء والدواء الذي دققه ، وأحاله إلى .ووافق المجلس كذلك على قيام بمنح المدرسة الأمريكية الدولية الأهلية في العاصمة بغداد إجازة تأسيس، استنادًا إلى أحكام نظام التعليم والأجنبي رقم (5 لسنة 2013) شريطة استيفاء المدرسة متطلبات التأسيس المنصوص عليها في النظام المذكور آنفًا، وفق البيان.