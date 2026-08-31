تحذير برلماني من تجاوز كويتي: لن نسمح بالتعدي على حقوق العراق

وقال لـ ، ان "على ووزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية بتحرك عاجل وحازم، واتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعاوى في المحافل الدولية بشأن التجاوزات على حقل الدرة"، مؤكداً أن "حقوق وثرواته خط أحمر لا يمكن السكوت عنه أو التفريط به".وشدد السراي على "ضرورة أن تكون للحكومة ومجلس النواب وقفة وطنية واضحة وقوية للدفاع عن حقوق العراق"، داعياً الإعلاميين الوطنيين إلى "تحمل مسؤوليتهم في كشف الحقائق والدفاع عن مصالح البلاد".واكد "لن نقبل بسياسة الصمت أو التسويف"، موضحا ان "حقوق العراق تُصان بالمواقف الحازمة والإجراءات القانونية، ومن يتجاوز على حقوقنا عليه أن يتحمل تبعات موقفه".