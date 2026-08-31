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تقرير: تحضيرات لولادة تيار سني جديد بزعامة النجيفي وسيناريو الأقاليم يعود
سياسة
2026-08-31 | 05:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,650 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
كشف تقرير نشرته مجلة "المجلة" العربية الصادرة في لندن، عن وجود تحضيرات مكثفة تجري في الكواليس لتأسيس تيار سياسي جديد في المناطق السنية، يضم عدداً من القوى والشخصيات التي هُمِّشت واستُبعدت خلال السنوات الماضية بفعل الضغوط الإيرانية.
ونقل التقرير عن مصدر سياسي سني رفيع كشفه عن تسارع الخطى نحو تشكيل هذا التيار الذي
سيقوده في الغالب
رئيس البرلمان
الأسبق أسامة النجيفي، ويضم شخصيات خرجت من المشهد العام خلال المرحلة الماضية مثل الوزير الأسبق رافع
العيساوي
، والبرلماني ظافر
العاني
، والمحافظ والوزير الأسبق
قاسم الفهداوي
، مع إمكانية انضمام السياسي مشعان
الجبوري
.
وأضاف المصدر أن التشكيل الجديد
سيبرز بوجود دعم من دول إقليمية
ليكون قادراً على التأقلم مع التحولات المستقبلية في
العراق
،
لكون هذه الشخصيات وخطابها الأكثر بعداً عن الاستراتيجية الإيرانية.
وأوضح التقرير أن الأوساط السياسية والاجتماعية السنية باتت تشعر بأن الأجواء والمسارات العامة في البلاد والمنطقة صارت مريحة بالنسبة إليها بشكل نسبي، بعدما امتدت الانقسامات التي كانت حكراً على المجالين السني والكردي لتصل إلى البيئة الشيعية التي كانت تضبطها إيران سابقاً، وأصبحت الشروخ والقراءات السياسية المتناقضة اليوم داخل "الإطار التنسيقي"، فيما لم يعد موقع
رئاسة الوزراء
إلا واجهة لضبط تلك التناقضات.
واستعرض التقرير الخريطة السياسية السنية الراهنة المنقسمة إلى
ثلاثة تيارات أساسية، وهي "حزب تقدم"
بزعامة رئيس البرلمان الأسبق
محمد الحلبوسي
المستند إلى ثقله في
الأنبار
والخطاب القومي،
و"تحالف السيادة" بقيادة خميس الخنجر
كجهة وريثة للإسلام السياسي السني بخطاب وطني،
و"تحالف عزم" بقيادة رجل الأعمال
مثنى السامرائي
المعتقل بتهم تتعلق بالفساد منذ عدة أسابيع، ما يؤشر إلى تبدد تياره لصالح الطرفين الآخرين.
وبحسب التقرير، فإن القوى السنية أقدمت خلال الأسابيع الماضية على شكلين من التحرك برعاية ومتابعة إقليمية؛
الأول قام على مطابقة مواقفها مع
الحكومة الاتحادية
بشأن الحرب ونزع سلاح الفصائل تجنباً للضغوط
، مع الإشادة بالأطراف المنضبطة مثل رئيس كتلة "خدمات" شبل
الزيدي
وتشجيع مواقف القوى المقبولة مبدئياً كـ"العصائب" و"سيد الشهداء"، دون الصدام مع الفصائل الرافضة كـ"كتائب
حزب الله
" و"النجباء".
أما الشكل الثاني من التحرك فاستهدف ردم الخلافات مع القوى الكردية
، حيث جرت زيارة محمد
الحلبوسي
إلى
إقليم كردستان
ولقاؤه الزعيم
مسعود بارزاني
، إذ كشفت مصادر مطلعة أن الحوار تناول المرحلة المقبلة في العراق
وإمكانية تشكيل أقاليم جديدة تكون بعضها في
المنطقة الغربية
السنية.
واختتم التقرير بنقل قراءة الباحث السياسي أحمد يونس الذي حدد ثلاث مصاعب تواجه القوى السنية،
تتلخص في تشتتها وتغليب الولاءات الزعامية على الهياكل المنظمة والخطاب الأيديولوجي الواضح، إضافة إلى عدم قدرتها على تأطير مطالبها المستقبلية بشكل موضوعي، وعجزها حتى الآن عن خلق توازنات بين المؤثرين الإقليميين والدوليين بما يتقاطع مع مصالحها.
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المنطقة الغربية
مثنى السامرائي
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مسعود بارزاني
إقليم كردستان
قاسم الفهداوي
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