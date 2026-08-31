تقرير: تحضيرات لولادة تيار سني جديد بزعامة النجيفي وسيناريو الأقاليم يعود

ونقل التقرير عن مصدر سياسي سني رفيع كشفه عن تسارع الخطى نحو تشكيل هذا التيار الذيوأضاف المصدر أن التشكيل الجديدليكون قادراً على التأقلم مع التحولات المستقبلية في ،وأوضح التقرير أن الأوساط السياسية والاجتماعية السنية باتت تشعر بأن الأجواء والمسارات العامة في البلاد والمنطقة صارت مريحة بالنسبة إليها بشكل نسبي، بعدما امتدت الانقسامات التي كانت حكراً على المجالين السني والكردي لتصل إلى البيئة الشيعية التي كانت تضبطها إيران سابقاً، وأصبحت الشروخ والقراءات السياسية المتناقضة اليوم داخل "الإطار التنسيقي"، فيما لم يعد موقع إلا واجهة لضبط تلك التناقضات.واستعرض التقرير الخريطة السياسية السنية الراهنة المنقسمة إلىبزعامة رئيس البرلمان الأسبق المستند إلى ثقله في والخطاب القومي،كجهة وريثة للإسلام السياسي السني بخطاب وطني،المعتقل بتهم تتعلق بالفساد منذ عدة أسابيع، ما يؤشر إلى تبدد تياره لصالح الطرفين الآخرين.وبحسب التقرير، فإن القوى السنية أقدمت خلال الأسابيع الماضية على شكلين من التحرك برعاية ومتابعة إقليمية؛، مع الإشادة بالأطراف المنضبطة مثل رئيس كتلة "خدمات" شبل وتشجيع مواقف القوى المقبولة مبدئياً كـ"العصائب" و"سيد الشهداء"، دون الصدام مع الفصائل الرافضة كـ"كتائب " و"النجباء".، حيث جرت زيارة محمد إلى ولقاؤه الزعيم ، إذ كشفت مصادر مطلعة أن الحوار تناول المرحلة المقبلة في العراقواختتم التقرير بنقل قراءة الباحث السياسي أحمد يونس الذي حدد ثلاث مصاعب تواجه القوى السنية،