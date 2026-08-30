العراق يؤكد لإيران: الحلول السلمية والحوار يمثلان الخيار الأفضل لمعالجة الأزمات

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، ان الوزير "استقبل يوم الأحد الموافق 30 آب 2026، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى آل صادق، الذي سلّمه رسالةً من عباس عراقچي".وجرى خلال اللقاء "بحث آخر التطورات في مسار التفاوض الرامي إلى وقف التصعيد، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حلول سلمية تسهم في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة".وأكد الوزير أن "الحلول السلمية والحوار يمثلان الخيار الأفضل لمعالجة الأزمات، بما يحفظ أمن دول المنطقة ومصالح شعوبها".