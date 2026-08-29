الأعرجي يتحدث عن الحوار مع الفصائل وانسحاب التحالف الدولي

أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء ، السبت، أن الحوار مستمر مع الفصائل لحصر السلاح، فيما اشار الى أن انسحاب في 30 أيلول المقبل لا يعني قطيعة مع .

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وقال في حوار مع الفضائية، "الحوار مستمر مع الفصائل لحصر السلاح بيد الدولة"، مضيفا أن "الفرصة ستكون مواتية بعد انسحاب التحالف والحوار سيكون جادا مع الفصائل لحصر السلاح بيد الدولة".

ولفت الى أن "الفصائل ملتزمة حاليا بعدم القيام بأي عمل ضد دول الجوار أو داخل "، مردفا "علاقتنا طيبة بإيران وأمريكا ونسعى أن نكون جسرا للتواصل للوصول لاتفاقية تضمن حقوق كل المنطقة".

واعتبر الأعرجي أن "وجود قوات حزب بالأراضي العراقية غير شرعي ونعمل مع الجانب التركي لحل المشكلة"، مشيرا الى أن "الظروف التي دعت لوجود قوات تركية بالأراضي العراقية ستنتهي بانتهاء ملف الكردستاني".

وشدد على أن "الجانب الإيراني يؤكد على ضرورة إخراج الجماعات المتشددة من العراق"، مضيفا "عازمون على إنهاء الملفات التي تسبب الأذى للعراق ولدول الجوار".

وتابع الأعرجي " صديقة لنا وأمريكا كذلك لكن مصلحتنا مقدمة ولدينا القدرة على إقناع الأطراف لخدمة مصالحنا"، مشددا أن "انسحاب في 30 سبتمبر لا يعني قطيعة مع وسنواصل تبادل المعلومات الأمنية".