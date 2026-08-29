العراق يتحرك لإعادة تفعيل أنبوب نفطي أُنشئ في الثمانينيات.. السعودية: لا مانع لدينا

وقال لـ ، إن " يمتلك أنبوباً نفطياً مع أُنجز في ثمانينيات الماضي، وهو أنبوب عراقي وأُنشئ بأموال عراقية بكلفة 2.6 مليار دولار"، مبينا أن "النفط تم تحميله منه في نهاية الثمانينيات، ولكن تمت مصادرته بعد عام 1991 من الجانب السعودي".وأضاف أنه "منذ عهد حكومة الأسبق ، أكرر طرح هذا الموضوع بضرورة مفاتحة الجانب السعودي لإعادة أنبوبنا، بدلاً من التفكير بإنشاء أنبوب للعقبة والتسبب بخسارة التكاليف"، مشيرا الى أن "هذا الأنبوب جاهز وعلى البحر الأحمر".وأوضح "التقيت مع وزير الخارجية أكثر من مرة وأذكره بضرورة مفاتحة الجانب السعودي، إلا أن وزير الخارجية أخبرني قبل أيام قليلة أنه عند لقائه مع وزير الخارجية السعودي، طرح عليه موضوع الأنبوب النفطي العراقي السعودي، وكان رد وزير الخارجية السعودي كان مفاجئاً، إذ رحب بالفكرة وقال له: لا يوجد مانع أن يجلس خبراء البلدين لمناقشة الموضوع"، متسائلا "لماذا نصرح ونقول منذ 23 سنة بضرورة تفعيل الأنبوب والسعودية لا تمانع بذلك؟".وأكد أن "الموضوع قابل للنقاش، وبإمكاننا أن نخطو هذه الخطوة ونسترد أنبوبنا، أفضل من التفكير ببناء أنابيب أخرى بتكاليف باهظة".