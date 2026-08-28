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العراق يرحب باتفاق دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية
سياسة
2026-08-28 | 13:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
185 شوهد
رحب
العراق
، اليوم الجمعة، باتفاق دمج قسد في مؤسسات
الدولة السورية
.
وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ
السومرية نيوز
: "تعرب
وزارة الخارجية
عن ترحيب جمهورية
العراق
بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المباحثات بين قيادات قوات قسد والحكومة السورية، والتي أدت أيضاً إلى توحيد القوات المسلحة من خلال قرار اندماج قوات
سوريا
الديمقراطية قسد في مؤسسات
الدولة السورية
".
واوضح البيان: "وترى الوزارة أن هذه الخطوة والخطوات الأخرى في هذا الإطار تمثل تطوراً مهماً في مسار تعزيز استقرار سوريا وتعزيز سيادتها، بما يسهم في توسيع المشاركة في الحكم وتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والسلام والاستقرار".
واضاف البيان: "وتجدد الوزارة دعم جمهورية العراق لكل الجهود الرامية إلى تعزيز و
حدة سوريا وسيادتها واستقرارها، بما يضمن أن تكون مؤسسات الدولة السورية الإطار الجامع لجميع مكونات الشعب السوري".
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