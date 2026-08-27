كتلة الصادقون النيابية تنهي عضوية نائب بعد "مخالفات"

أعلنت كتلة الصادقون النيابية، عن إنهاء عضوية النائب العيس في الكتلة، عازية ذلك الى "مخالفات".

وجاء في بيان لكتلة الصادقون "انطلاقا من توجيهات الشيخ الأمين.. تعلن كتلة الصادقون النيابية إنهاء عضوية النائب العيس من الكتلة نتيجة لمخالفاته المتكررة". وأكدت الكتلة "مضيها بإرادة صادقة وعزيمة صلبة في بذل كل ما تستطيع من أجل خدمة أبناء شعبها وتحقيق تطلعاتهم". أدناه نص بيان الكتلة..