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ملف اللاجئين على طاولة حوار السوداني وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة
سياسة
2026-08-27 | 09:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
100 شوهد
بحث رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية
محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، مع ممثل
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
في
العراق
توبي هارورد، جهود تشريع قانون خاص باللاجئين وتنظيم أوضاعهم في البلاد.
وذكر
المكتب الإعلامي
للسوداني في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية
محمد شياع السوداني
، استقبل ممثل
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
في
العراق
توبي هارورد، وبحثا جهود تشريع قانون خاص باللاجئين وتنظيم أوضاعهم في البلاد".
وتابع، أن "اللقاء، حضره رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية
بهاء الأعرجي
، حيث تناول مسار إحالة مسودة قانون اللاجئين إلى الجهات المعنية، بالتنسيق مع
وزارة الداخلية
ولجنة مشروع القانون ومجلس الدولة، وبما ينسجم مع المعايير الدولية".
وأكد
السوداني
أن "تشريع القانون من شأنه الإسهام في تنظيم أوضاع اللاجئين ودعم عودتهم إلى بلدانهم"، مشيرًا إلى "أهمية تسجيل اللاجئين
المقيمين
في العراق وتوفير الظروف اللازمة لعودتهم الطوعية، بالتعاون مع الجهات المعنية".
وبحسب البيان، يستضيف العراق أكثر من 300 ألف لاجئ وطالب لجوء، يشكل السوريون نحو 88 بالمئة منهم، فيما يقيم قرابة 82 بالمئة في إقليم
كردستان العراق
.
وناقش الجانبان التطورات في سوريا، حيث أشار السوداني إلى أن "تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وما يترتب عليه من إنهاء دورها كتنظيم عسكري مستقل ودمج مقاتليها، قد يهيئ ظروفًا أفضل لعودة اللاجئين السوريين من العراق إلى مناطقهم".
وثمّن السوداني "جهود المفوضية الفنية والتشريعية في العراق، مرحبًا بتسنّم
برهم أحمد صالح
منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، مؤكدًا "أهمية استمرار التنسيق لدعم مؤسسات الدولة في إدارة ملف اللاجئين والعودة الطوعية".
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المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
محمد شياع السوداني
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