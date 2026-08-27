ملف اللاجئين على طاولة حوار السوداني وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة

وذكر للسوداني في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية ، استقبل ممثل في توبي هارورد، وبحثا جهود تشريع قانون خاص باللاجئين وتنظيم أوضاعهم في البلاد".وتابع، أن "اللقاء، حضره رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية ، حيث تناول مسار إحالة مسودة قانون اللاجئين إلى الجهات المعنية، بالتنسيق مع ولجنة مشروع القانون ومجلس الدولة، وبما ينسجم مع المعايير الدولية".وأكد أن "تشريع القانون من شأنه الإسهام في تنظيم أوضاع اللاجئين ودعم عودتهم إلى بلدانهم"، مشيرًا إلى "أهمية تسجيل اللاجئين في العراق وتوفير الظروف اللازمة لعودتهم الطوعية، بالتعاون مع الجهات المعنية".وبحسب البيان، يستضيف العراق أكثر من 300 ألف لاجئ وطالب لجوء، يشكل السوريون نحو 88 بالمئة منهم، فيما يقيم قرابة 82 بالمئة في إقليم .وناقش الجانبان التطورات في سوريا، حيث أشار السوداني إلى أن "تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وما يترتب عليه من إنهاء دورها كتنظيم عسكري مستقل ودمج مقاتليها، قد يهيئ ظروفًا أفضل لعودة اللاجئين السوريين من العراق إلى مناطقهم".وثمّن السوداني "جهود المفوضية الفنية والتشريعية في العراق، مرحبًا بتسنّم منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، مؤكدًا "أهمية استمرار التنسيق لدعم مؤسسات الدولة في إدارة ملف اللاجئين والعودة الطوعية".