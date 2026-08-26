آميدي والمالكي يؤكدان أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري

أكد رئيس الجمهورية ، ورئيس ائتلاف دولة القانون ، أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري بما يلبي تطلعات المواطنين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "التقى رئيس الجمهورية ئاميدي، اليوم الاربعاء ببغداد، رئيس ائتلاف دولة القانون ، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد ومستجداتها، إلى جانب التطورات والأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على ".

وتم التأكيد وفق البيان على "أهمية وحدة الصف الوطني وتعزيز التعاون والتنسيق بين القوى السياسية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي ودعم المسار الديمقراطي في البلاد".



كما جرى التأكيد على "أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري بما يلبي تطلعات المواطنين ويسهم في تعزيز عمل مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية والاستقرار".