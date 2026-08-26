وزير داخلية الاقليم لرئيس هيئة النزاهة: لن نسمح بأن تكون كردستان ملاذاً للفاسدين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس الاتحاديَّة محمد التقى وزير داخلية خالد، وبحثا سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الاتحاديَّة والإقليم في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين للقضاء".وأكَّد ، خلال اللقاء الذي عُقِدَ في ، أنَّ "مواجهة الفساد وترسيخ سيادة القانون من المهام الوطنيَّة التي ينبغي أن يشترك فيها جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم وشرائحهم من شمال إلى جنوبه"، مشيراً إلى أنَّ "حماية المال العام ومقدرات الدولة تتطلب توحيد الجهود الرسميَّة والمجتمعيَّة، وتعزيز ثقافة النزاهة واحترام القانون، وإن وجودنا اليوم في الإقليم واجتماعنا هذا يبعث رسالة اطمئنان للشعب العراقي بأنَّ الفاسدين لا يمكنهم الإفلات من العدالة وأنَّ القبض عليهم وتسليمهم هو العاقبة التي تنتظرهم".وشدَّد رئيس الهيئة على "أهميَّة تعزيز التنسيق والتعاون في مجال إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائيَّة واسترداد المتهمين المطلوبين على خلفية قضايا الفساد"، مثمناً "دور وتعاونها في تسليم عددٍ من المطلوبين إلى القضاء وهيئة النزاهة الاتحاديَّة على خلفية تهمٍ تتعلق بالفساد وهدر المال العام".وأكد "ضرورة تضافر الجهود والإفادة من المساندة الشعبيَّة وتوظيفها في ملاحقة الفاسدين والإطاحة بهم، وعدم إتاحة أيّ ملاذٍ لهم للإفلات من قبضة العدالة"، منوهاً "بالسعي الحثيث لتذليل الإجراءات حتى لا تكون الجغرافيَّة حائلاً يمنع التنسيق أو يعيق تضافر الجهود بين المركز والإقليم في ملاحقة الفاسدين".من جانبه، أكَّد وزير داخلية إقليم ريبر أحمد "حرص حكومة الإقليم على التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحاديَّة ومؤسساتها في بسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد، وتوفير البيئة الآمنة الداعمة للتنمية والاستثمار"، لافتاً إلى "أهميَّة استمرار التعاون مع الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة في إنفاذ القانون وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقّ كل من يتجاوز على المال العام، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ مقدرات الدولة".