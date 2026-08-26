ائتلاف الإعمار: انهاء مهمة القوات الألمانية يمثل ثمرةً لجهود الدولة في تعزيز سيادتها

وقال الائتلاف في بيان ورد لـ ، ان " للائتلاف يرحب بإنهاء مهمة القوات الألمانية في ، بوصفه خطوة مهمة في استكمال مسار إنهاء مهمة ، وفق الاتفاق الذي أُبرم في عهد الحكومة السابقة".وأضاف ان "هذا المسار يمثل ثمرةً لتضحيات الشعب العراقي ولجهود في تعزيز سيادتها وترسيخ قدرتها على إدارة ملفها الأمني، ويعكس انتقال العراق إلى مرحلة أكثر استقلالاً في تحديد احتياجاته وترتيب علاقاته الأمنية مع شركائه".