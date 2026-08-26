الشيخ حمودي: العراق سيشهد بعد انتهاء التواجد الأجنبي انتقالًا سلسًا لمرحلة ترسيخ السيادة

وقال مكتب الشيخ ، في بيان ورد لت ، إنه "الشيخ حمودي استقبل أمين عام كتائب أبو آلاء الولائي، وبحثا مستجدات الساحة الوطنية، والحراك السياسي لقوى الإطار التنسيقي في دعم مسارات الدولة، وتبادلا الرؤى حول استحقاقات المرحلة وسبل مواجهة تحدياتها".وأكد الشيخ حمودي أن "لغة الحوار والثقة المتبادلة هي السبيل الوحيد لحفظ الاستقرار، وتعزيز قوة الدولة وهيبتها، معربًا عن تفاؤله بأن يشهد بعد انتهاء التواجد الأجنبي انتقالًا سلسًا إلى مرحلة ترسيخ السيادة وسلطة القانون"، مشيرًا إلى أن "صعوبة أوضاع المنطقة تستوجب من جميع القوى الوطنية تعاونًا وحرصًا على الالتفاف حول رؤية جامعة تضع مصالح العراق العليا وشعبه فوق كل الاعتبارات الأخرى، وتحفظ مكانة البلد كمصدر أمن واستقرار إقليمي".