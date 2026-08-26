البرلمان يرفع جلسته إلى الخميس بعد إنجاز القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين

وذكر في بيان، أن الجلسة شهدت إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية.كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي، ومشروع قانون صكوك الاستثمار الإسلامي.وشملت الجلسة كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني، إلى جانب مشروع لقانون رقم (18) لسنة 2019.ورفع مجلس النواب جلسته إلى يوم غد الخميس، لاستكمال أعماله التشريعية.