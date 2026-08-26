المالكي يحذر من خطورة صدام الدولة والفصائل: أي مواجهة داخلية خسارة للعراق

وقال ، خلال لقائه عدداً من المحللين والمختصين بالشأن السياسي، إن يمر بمرحلة حساسة تتطلب الحكمة والمسؤولية، محذراً من محاولات إرباك المشهد السياسي وإشعال التوترات، فيما أكد استمرار دعم الإطار التنسيقي للحكومة حفاظاً على استقرار البلاد.وشدد على ضرورة التعامل مع ملف حصر السلاح بيد الدولة عبر الحوار والحلول السياسية، محذراً من أن تحوله إلى مواجهة بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة، وقد يهدد استقرار البلاد ويفتح الباب أمام تداعيات سياسية وأمنية واسعة.وأشار المالكي إلى أن أي مواجهة داخلية ستكون خسارة للعراق بأكمله، رافضاً اختزالها بصراع "شيعي – شيعي"، ومؤكداً أن تداعيات أي اقتتال ستطال الدولة والمجتمع وجميع مكونات البلاد.وأكد أن الحكومة والإطار التنسيقي لن يسمحا بانزلاق العراق إلى اقتتال داخلي، داعياً إلى بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تحصّن البلاد من المخاطر، وتمنع تحويلها إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليمية والدولية.