رئيس هيئة النزاهة لبارزاني: حماية المال العام تتطلب تنسيقاً عالياً

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني استقبل رئيس الاتحاديَّة محمد "، مبينة انه "جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المركز وإقليم في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام، ودعم جهود الأجهزة الرقابيَّة في ملاحقة المتجاوزين عليه".واكد على "ضرورة تعزيز التعاون بين المركز والإقليم بما يصب في مصلحة العراقيين كافة، ودعم جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام ومسيرة البناء والتنمية".من جانبه، أكَّد أنَّ "تنوُّع مكونات الشعب العراقي وتنوُّع جغرافيته بجبالها وسهولها وأهوارها وما تزخر به البلاد من ثرواتٍ تمثل نعمةً حبا الله بها العراقيين"، مشدداً على أنَّ "الحفاظ على التماسك المجتمعي ووحدة مكونات الشعب ينبغي أن يقترن بصيانة ثروات البلاد وحماية المال العام ومحاسبة كل من يتجاوز عليه".وأشار رئيس الهيئة إلى أنَّ "تكامل الأدوار بين وأربيل في ملف مكافحة الفساد يبعث برسالة اطمئنان قوية إلى الشركاء والمستثمرين، ويؤكد أنَّ يمضي نحو مرحلةٍ عنوانها سيادة القانون وتكافؤ الفرص وتوفير البيئة الآمنة لمشاريع البناء والإعمار"، لافتاً إلى أنَّ "حماية وصيانة المال العام تتطلبان آليات تنسيقٍ عالية المستوى بين الأجهزة الرقابيَّة في المركز والإقليم؛ لتفويت الفرصة على كل من يحاول استغلال الإجراءات الإداريَّة أو الخصائص الجغرافيَّة للإفلات من المساءلة والمحاسبة".وأضاف إنَّ "النزاهة لا تقتصر على إجراءات الكشف والملاحقة، بل هي ثقافةٌ وطنيَّةٌ جامعةٌ تستلزم تضافر الجهود وتشكيل جبهةٍ متماسكةٍ تحمي الموظف النزيه وتصون مؤسسات الدولة، وتجعل خدمة المواطن العراقي في جميع أرجاء الوطن غايةً أساسيَّةً للعمل المؤسسي"، مؤكداً أنَّ "قوة الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة تتضاعف حين تستند إلى دعم ومساندة الرموز الوطنيَّة والمراجع والقيادات السياسيَّة، وأنَّ هذا الدعم يمنح جهود مكافحة الفساد الزخم اللازم ويمهد الطريق أمام إنفاذ القانون وتطبيق العدالة دون خطوطٍ حمراء".