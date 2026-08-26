بعد تضمين العقود والاجراء بالموازنة.. المالية تتحرك على رواتب الموظفين

وقال لـ ، "زرنا يوم امس وزير المالية ، واكد علة تضمين العقود والاجراء اليوميين ضمن الموازنة، كما اكد على تضمين مخصصات وتضمين فقرة لتثبيت أصحاب المهن الطبية والصحية ضمن درجات الحذف والاستحداث في ".وأضاف ان "الوزرير أشار الى تقديم مقترح ضمن الموازنة ينص على تعديل رواتب موظفي الدولة بدلا من سلم الرواتب وخاصة أصحاب الدخل المحدود"، موضحا ان "الحكومة ماضية بالتصويت على الموازنة بالوقت المناسب".