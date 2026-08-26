القاضي زيدان يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية آليات فرض القانون بعد 30 أيلول

وذكر بيان صادر عن إعلام القضاء ورد للسومرية نيوز، أن القاضي استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الأربعاء.وأضاف البيان أن خلال اللقاء جرى بحث إجراءات القضاء بعد انتهاء مهام من في 30 من أيلول/ سبتمبر القادم، بخصوص الجهات والأشخاص التي تحمل السلاح خلافاً للدستور والقانون وآليات انفاذ مبدأ سيادة القانون على الجميع.