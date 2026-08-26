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القاضي زيدان يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية آليات فرض القانون بعد 30 أيلول
سياسة
2026-08-26 | 05:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
324 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
بحث
رئيس مجلس القضاء الأعلى
، القاضي
فائق زيدان
، اليوم الأربعاء 26 آب 2026، مع القائم بأعمال
السفارة الأمريكية
في
العراق
جوشوا
هاريس
، آليات فرض سيادة القانون والإجراءات القضائية المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهام
التحالف الدولي
في البلاد.
وذكر بيان صادر عن إعلام القضاء ورد للسومرية نيوز، أن القاضي
زيدان
استقبل
هاريس
في مكتبه ببغداد اليوم الأربعاء.
وأضاف البيان أن خلال اللقاء جرى بحث إجراءات القضاء بعد انتهاء مهام
التحالف الدولي
من
العراق
في 30 من أيلول/ سبتمبر القادم، بخصوص الجهات والأشخاص التي تحمل السلاح خلافاً للدستور والقانون وآليات انفاذ مبدأ سيادة القانون على الجميع.
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