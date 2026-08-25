العراق وايران يبحثان تبادل الخبرات والتنسيق في القضايا القانونية المشتركة

وذكر بيان للقضاء، ان " ، القاضي الدكتور ، التقى اليوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 2026، رئيس السيد ".وجرى خلال اللقاء "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تبادل الخبرات والتنسيق في القضايا القانونية المشتركة بين البلدين".