رئيس القضاء يتباحث مع الرئيس الإيراني لتعزيز التعاون القضائي والقانوني

وذكر بيان لمجلس القضاء، ان "التقى اليوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 2026، رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية "وتناول اللقاء "تعزيز التعاون العراقي – الإيراني، لا سيما في المجالين القضائي والقانوني".وحضر اللقاء، وفق البيان، "وزير العدل الإيراني ".