رئيس الوزراء يوجه باعتماد "الموحدة" في الانتخابات المقبلة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
كرم منجل
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-574113-639232672113875218.jpg
رئيس الوزراء يوجه باعتماد "الموحدة" في الانتخابات المقبلة
سياسة
2026-08-25 | 11:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
793 شوهد
وجه رئيس
مجلس الوزراء
علي الزيدي
، اليوم الثلاثاء، باعتماد البطاقة "الموحدة" في الانتخابات المقبلة.
وذكر بيان لمكتب
الزيدي
، ان الأخير "ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً بين
وزارة الداخلية
والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور
مدير مكتب القائد العام
للقوات المسلحة، ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وعدد من الضباط في المديرية، إلى جانب
رئيس مجلس المفوضين
في المفوضية ونائبه وعدد من أعضاء مجلسها"
وثمّن رئيس
مجلس الوزراء
"أداء المفوضية في إجراء الانتخابات البرلمانية السابقة، وما اتسمت به من شفافية ومهنية عالية، داعياً إلى مواصلة العمل بالهمة ذاتها والاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
وأكد أن "حماية صوت المواطن تمثل حماية لمستقبله، وأن من يمتلك صوته يمتلك مستقبله، مشدداً على أهمية توفير جميع المستلزمات التي تضمن ممارسة المواطنين حقهم الانتخابي بسهولة وشفافية".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء "باعتماد
البطاقة الوطنية الموحدة
في الانتخابات المقبلة، كما وجّه وزارة الداخلية بتوفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة لتسهيل عمل المفوضية واستكمال متطلبات هذا الاعتماد، مؤكداً أن استخدام
البطاقة الوطنية
الموحدة في العملية الانتخابية من شأنه أن يسهّل إجراءات التصويت من قبل المواطنين ويعزز دقة البيانات الانتخابية".
وشهد الاجتماع "بحث الآليات والخطوات اللازمة لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والإدارية لاعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة، والتنسيق بين وزارة الداخلية والمفوضية بما يضمن إنجاز الاستعدادات المطلوبة في التوقيتات المحددة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
رئيس الوزراء يوجّه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بذكرى وفاة الرسول (ص)
07:54 | 2026-08-08
رئيس هيئة المنافذ يوجه باعتماد التدقيق الإلكتروني الشامل لمعاملات البضائع
09:43 | 2026-06-17
وزير المالية يوجه باعتماد مؤشرات أداء لتقييم المديرين العامين وتعزيز كفاءة الإدارة
12:38 | 2026-07-22
قرارات جديدة لمجلس الوزراء بينها يخص "المولدات" وإنهاء تكليف رئيس مجلس الخدمة
15:26 | 2026-07-21
الزيدي
الانتخابات
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
البطاقة الوطنية الموحدة
مدير مكتب القائد العام
رئيس مجلس المفوضين
مكتب القائد العام
البطاقة الوطنية
المفوضية العليا
وزارة الداخلية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أول موجة مطرية رعدية في العراق مع نهاية آب
محليات
29.12%
02:22 | 2026-08-25
أول موجة مطرية رعدية في العراق مع نهاية آب
02:22 | 2026-08-25
أسماء المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع
سياسة
28.98%
06:19 | 2026-08-25
أسماء المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع
06:19 | 2026-08-25
قرار بتغيير اسم "جرف النصر"
محليات
22.4%
12:33 | 2026-08-24
قرار بتغيير اسم "جرف النصر"
12:33 | 2026-08-24
قوة امنية عراقية تقبض على "زيد المحارب" في تركيا
أمن
19.51%
07:20 | 2026-08-25
قوة امنية عراقية تقبض على "زيد المحارب" في تركيا
07:20 | 2026-08-25
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
نورٌ أضاء الدنيا.. في ذكرى المولد النبوي (ص) - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-25
Live Talk
نورٌ أضاء الدنيا.. في ذكرى المولد النبوي (ص) - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-25
ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
عشرين
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
عشرين
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
استديو Noon
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
استديو Noon
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
الأكثر مشاهدة
Live Talk
نورٌ أضاء الدنيا.. في ذكرى المولد النبوي (ص) - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-25
Live Talk
نورٌ أضاء الدنيا.. في ذكرى المولد النبوي (ص) - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-25
ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
عشرين
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
عشرين
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
استديو Noon
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
استديو Noon
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
اخترنا لك
العراق وايران يبحثان تبادل الخبرات والتنسيق في القضايا القانونية المشتركة
08:59 | 2026-08-25
رئيس القضاء يتباحث مع الرئيس الإيراني لتعزيز التعاون القضائي والقانوني
08:11 | 2026-08-25
أسماء المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع
06:19 | 2026-08-25
توقيع مذكرات تفاهم بين العراق وليبيا بشان العقارات
05:28 | 2026-08-25
رئيس الوزراء يؤكد على مواصلة الحكومة العمل في حماية سيادة العراق ومكافحة الفساد
05:17 | 2026-08-25
الإطار التنسيقي: موضوع حصر السلاح شبه محسوم
03:46 | 2026-08-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.