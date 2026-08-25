رئيس الوزراء يوجه باعتماد "الموحدة" في الانتخابات المقبلة

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً بين والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور للقوات المسلحة، ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وعدد من الضباط في المديرية، إلى جانب في المفوضية ونائبه وعدد من أعضاء مجلسها"وثمّن رئيس "أداء المفوضية في إجراء الانتخابات البرلمانية السابقة، وما اتسمت به من شفافية ومهنية عالية، داعياً إلى مواصلة العمل بالهمة ذاتها والاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة".وأكد أن "حماية صوت المواطن تمثل حماية لمستقبله، وأن من يمتلك صوته يمتلك مستقبله، مشدداً على أهمية توفير جميع المستلزمات التي تضمن ممارسة المواطنين حقهم الانتخابي بسهولة وشفافية".ووجّه رئيس مجلس الوزراء "باعتماد في الانتخابات المقبلة، كما وجّه وزارة الداخلية بتوفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة لتسهيل عمل المفوضية واستكمال متطلبات هذا الاعتماد، مؤكداً أن استخدام الموحدة في العملية الانتخابية من شأنه أن يسهّل إجراءات التصويت من قبل المواطنين ويعزز دقة البيانات الانتخابية".وشهد الاجتماع "بحث الآليات والخطوات اللازمة لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والإدارية لاعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة، والتنسيق بين وزارة الداخلية والمفوضية بما يضمن إنجاز الاستعدادات المطلوبة في التوقيتات المحددة".