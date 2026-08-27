الزيدي يوجه بتشديد الإجراءات الأمنية ومحاصرة منطقة حادثة اعتداء الدورة

وقال ، في بيان رسمي، إن الشهيدين العميد طلاع، مدير قسم شرطة الأمانة في جانب ، والمنتسب خالد عباس لفتة، استُشهدا بغدر من خارجين عن القانون أثناء أداء الواجب في محيط الدورة وكرارة وحي ، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الآثمة لن تثني الحكومة عن فرض سيادة القانون وملاحقة العابثين بآمن البلاد.وأكد القائد العام متابعته للوضع الصحي للمصابين من منتسبي الداخلية وموظفي الأمانة، مشدداً على ردع كل من يستهدف ملاكات الدولة أو يحاول المساس بهيبة القانون دون أي تهاون.