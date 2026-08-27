مجلس النواب يفتتح أعمال جلسته الـ 14

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عقد ، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة ، .





وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، هـيـبـت الـحـلـبوسـي، افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (14)، للدورة الانتخابية السادسة، السنـة التشريعية الأولى، الفصـــل التشريعـــي الثاني".