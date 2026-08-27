حادثة الدورة.. البرلمان يطالب بالإسراع في تقديم المتورطين إلى العدالة

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وجه ، اليوم الخميس، المعنية بالإسراع في إجراءات التحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة على خلفية حادثة منطقة الدورة في .





وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المجلس وجه الحكومة بالعمل على إيجاد حلول سريعة للساكنين في المناطق العشوائية، بما يسهم في معالجة أوضاعهم وتنظيم واقع السكن فيها".



وفي وقت سابق، نعت ، استشهاد ضابط برتبة عميد وأحد منتسبي شرطة ، وإصابة أربعة منتسبين آخرين من ومغاوير شرطة بغداد الكرخ، أثناء أدائهم واجبهم ضمن حملة إزالة التجاوزات في منطقة الدورة ببغداد.