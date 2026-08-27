مكتب الزيدي يستقبل وفداً أمنياً وعسكرياً سعودياً لتنسيق ضبط الحدود والتعاون الاستخباري

وذكر المكتب في بيان، ورد لـ ، انه "استقبل للقوات المسلحة، وفداً أمنياً وعسكرياً رفيع المستوى من ، حيث عقد الجانبان اجتماعاً موسعاً بحضور الفريق أول الركن ، ورئيس العراقي، إلى جانب وكلاء ومديري والاستخبارية".وتابع، أنه "يأتي هذا اللقاء استكمالاً للمباحثات والحوارات السابقة التي عُقدت في ، ومواصلةً للتنسيق الأمني المستمر بين والسعودية، إذ ركزت المباحثات على تعزيز إجراءات ضبط الحدود المشتركة وتكثيف تبادل المعلومات الاستخبارية، بما يسهم في رفع مستوى التعاون الثنائي".وأكد المجتمعون "الحرص المتبادل على ترسيخ آليات العمل الأمني وتطويرها بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار البلدين الشقيقين".