البرلمان يصدر عدة توصيات بشأن حادثة الدورة.. منها تشكيل لجنة تحقيقية

وصوّت المجلس بحسب الدائرة الإعلامية، على "قرار يتضمن توصية إلى الحكومة بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة الدورة مؤخرًا".وكانت قرارات التوصية تتضمن: (1 التوصية إلى الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن الحادثة، 2 ⁠تزويد بتوصيات اللجنة ونتائج أعمالها، 3 ⁠تكليف والدفاع النيابية بمتابعة الموضوع وإعلام مجلس النواب بتفاصيله".ادناه الوثيقة: