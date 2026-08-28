طيف سامي تنفي مغادرتها العراق وإدراج اسمها على قوائم الإرهاب الأمريكية

وقالت سامي في بيان "تابعنا ما تم تداوله من تصريحات وادعاءات تتعلق بنا، وما تضمنته من معلومات بشأن سفري خارج ، فضلًا عما يتم تداوله من معلومات وادعاءات أخرى تتعلق بإدراج اسمي على قوائم مراقبة الإرهاب في ، وما يترتب على ذلك من منع أو عدم إمكانية دخولي إلى الأمريكية".واضافت "وإزاء ذلك، أود أن أوضح للرأي العام أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، وأني موجودة داخل العراق، ولم أغادر البلاد كما تم الادعاء".وتابعت "كما انفي منعي من دخول خلال فترة عملنا السابقة لحضور اجتماعات والبنك الدولي قبل احالتنا الى التقاعد و ليس هناك نية في السفر الى واشنطن بعد احالتي على التقاعد".واكدت "لم يتم استدعائي من قبل أي محكمة، ولم أتلقَّ أي تبليغ قضائي بهذا الخصوص، خلافًا لما يتم تداوله من معلومات عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".ونفت سامي "بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن إدراجي على أي قائمة أمريكية لمراقبة الإرهاب أو تصنيفي ضمن قوائم الإرهاب، وما يُقال بشأن منعي من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لا يعدو كونه تصريحات سياسيه تمثل مواقف اعضاء كونغرس وأؤكد أن ما يُنشر بهذا الخصوص لا يستند إلى أي معلومات أو وثائق رسمية صادرة عن جهة مختصة".واتمت الوزيرة السابقة بالقول "وأحتفظ بكامل حقوقي القانونية تجاه أي جهة أو شخص يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو مضللة بحقي، وسأتخذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للقانون".