عضو بالامن النيابية يوجه رسالة للحكومة بشان "صولة الفجر"

وقال الخزعلي خلال حديثه في برنامج "علناً" على ، إن "الفساد ""نخر قلب "، معتبرا أن "أحد الأسباب الرئيسية للوضع الذي وصل إليه رغم ما يمتلكه من ثروات وإمكانات كبيرة".وأضاف أن " أصر، بالاتفاق مع الكتل السياسية، على المضي بمشروع مكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن "صولة الفجر بدأت، وهنالك رؤوس تسقط ومليارات تعود إلى ، وأن الحملة تحظى بدعم والقضاء".وتابع ان "صولة الفجر وبعد مرور نحو 100 يوم على عمر الحكومة، فهي جيدة جداً"، موضحا أن "التعامل مع ملفات الفساد يتطلب توافر معلومات وأدلة قطعية وشهود قبل استكمال الأوراق التحقيقية وإصدار أوامر القبض".وأشار إلى أن "هناك بطئ في بعض إجراءات القبض يعود إلى استكمال المسار التحقيقي والقضائي"، مؤكدا "دعم كتلة صادقون لرئيس الوزراء والحكومة في الحملة".وتابع ان "موقفهم منذ البداية كان الاستمرار فيها حتى القضاء على آخر رأس فاسد"، داعيا إلى "مصارحة الرأي العام بشأن ملفات الفساد".واكد أن "جميع من ساروا في نهج الاستيلاء على المال العام سيواجهون المحاسبة".