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بعد اتهامات بتمويل الإرهاب.. واشنطن تلغي تأشيرة وزيرة المالية السابقة طيف سامي
سياسة
2026-08-28 | 12:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,262 شوهد
أعلنت
وزارة الخارجية
الأميركية إلغاء تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة
طيف سامي
، فيما أفادت تقارير أميركية بإدراجها على قائمة مراقبة الإرهاب ومنعها من دخول
الولايات المتحدة
، بعد اتهامات سابقة وجهها مشرعون جمهوريون إليها تتعلق بتسهيل تمويل الإرهاب عبر النظام المالي العراقي.
وقال
مساعد وزير الخارجية
الأميركي للشؤون العامة العالمية
ديلان
جونسون
، في تصريح لشبكة
فوكس
نيوز، وتابعته
السومرية نيوز
، إن "
وزارة الخارجية
ألغت تأشيرة سامي، منتقداً في الوقت ذاته قرار
الإدارة الأميركية
السابقة منحها
جائزة
خلال عهد الرئيس
جو بايدن
".
وأضاف جونسون أن "
إدارة الرئيس دونالد ترامب
تعمل على إلغاء تأشيرات الأشخاص الذين ترى أنهم يشكلون تهديداً للولايات المتحدة، وضمان عدم دخولهم الأراضي الأميركية".
وبحسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز يُعتقد أن "سامي موجودة حالياً خارج
العراق
، فيما أُدرج اسمها على قائمة مراقبة الإرهاب الأميركية، ولم يعد بإمكانها دخول
الولايات المتحدة
".
وسبق أن وجه النائبان الجمهوريان
جو ويلسون
وغريغ ستوب اتهامات إلى "وزيرة المالية العراقية السابقة بالمساعدة في تسهيل تمويل الإرهاب عبر النظام المالي العراقي، وطالبا الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات بحقها وفرض عقوبات عليها".
وكانت سامي قد شغلت منصب وزيرة المالية في الحكومة السابقة، فيما تأتي الإجراءات الأميركية المعلنة بحقها في ظل تصاعد الضغوط المتعلقة بمراقبة حركة الأموال والنظام المصرفي العراقي ومنع استخدامه في عمليات تتهم
واشنطن
جهات مرتبطة بإيران بالاستفادة منها.
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