بعد اتهامات بتمويل الإرهاب.. واشنطن تلغي تأشيرة وزيرة المالية السابقة طيف سامي

وقال الأميركي للشؤون العامة العالمية ، في تصريح لشبكة نيوز، وتابعته ، إن " ألغت تأشيرة سامي، منتقداً في الوقت ذاته قرار السابقة منحها خلال عهد الرئيس ".وأضاف جونسون أن " تعمل على إلغاء تأشيرات الأشخاص الذين ترى أنهم يشكلون تهديداً للولايات المتحدة، وضمان عدم دخولهم الأراضي الأميركية".وبحسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز يُعتقد أن "سامي موجودة حالياً خارج ، فيما أُدرج اسمها على قائمة مراقبة الإرهاب الأميركية، ولم يعد بإمكانها دخول ".وسبق أن وجه النائبان الجمهوريان وغريغ ستوب اتهامات إلى "وزيرة المالية العراقية السابقة بالمساعدة في تسهيل تمويل الإرهاب عبر النظام المالي العراقي، وطالبا الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات بحقها وفرض عقوبات عليها".وكانت سامي قد شغلت منصب وزيرة المالية في الحكومة السابقة، فيما تأتي الإجراءات الأميركية المعلنة بحقها في ظل تصاعد الضغوط المتعلقة بمراقبة حركة الأموال والنظام المصرفي العراقي ومنع استخدامه في عمليات تتهم جهات مرتبطة بإيران بالاستفادة منها.