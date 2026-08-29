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من هو بديل القائم بالأعمال الأميركي في العراق جوشوا هاريس؟
سياسة
2026-08-29 | 04:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
437 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن بديل القائم بالأعمال الأميركي في
العراق
جوشوا
هاريس
بعد انتهاء مهامه في العراق.
ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط ان "الأوساط السياسية يتردد فيها أن يتولى السفير الأميركي السابق لدى
اليمن
،
ستيفن
فاجن، مهام القائم بالأعمال الجديد في
بغداد
، الذي يصفه كثيرون بأنه خبير في
شؤون العراق
والمنطقة، ولا سيما
إيران
".
وقال مسؤولون وخبراء عراقيون إن "المرحلة المقبلة في العلاقة بين بغداد وواشنطن قد تشهد اختلافاً، خصوصاً لناحية الربط بين العلاقات العراقية-الأميركية والعلاقات الأميركية-الإيرانية".
ونقلت الصحيفة عن النائب السابق في البرلمان
سجاد سالم
قوله إن "التمثيل الدبلوماسي ما زال في مستوى منخفض، وهذا يشير إلى أن
الولايات المتحدة
تراقب تطور ملف تسليم سلاح الفصائل، ولا رغبة لديها في تقديم المزيد لدعم حكومة بغداد بعد استقبال
رئيس الوزراء
في
البيت الأبيض
".
وأضاف سالم: "رغم التفاؤل برئيس الوزراء الجديد والدعم الواضح له، فإن
واشنطن
اتضح لها أن عملية تسليم سلاح الفصائل عملية تفتقر إلى الجدية، ومناورة في الوقت"، مشيرا إلى أن "تعيين خبير في
الشؤون الإيرانية
دلالة على موضوعين؛ الأول أن
العراق
جزئية مرتبطة بملف أكثر تعقيداً، هو الملف الإيراني. والآخر أن العراق في ظل هذه الحرب طويلة الأمد مع النظام الإيراني لتقويض هذا النظام أو إسقاطه، إما أن يحيد وإما أن يكون ساحة خدمات لوجستية لدعم الجهد الحربي ضد إيران".
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