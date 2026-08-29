من هو بديل القائم بالأعمال الأميركي في العراق جوشوا هاريس؟

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط ان "الأوساط السياسية يتردد فيها أن يتولى السفير الأميركي السابق لدى ، فاجن، مهام القائم بالأعمال الجديد في ، الذي يصفه كثيرون بأنه خبير في والمنطقة، ولا سيما ".وقال مسؤولون وخبراء عراقيون إن "المرحلة المقبلة في العلاقة بين بغداد وواشنطن قد تشهد اختلافاً، خصوصاً لناحية الربط بين العلاقات العراقية-الأميركية والعلاقات الأميركية-الإيرانية".ونقلت الصحيفة عن النائب السابق في البرلمان قوله إن "التمثيل الدبلوماسي ما زال في مستوى منخفض، وهذا يشير إلى أن تراقب تطور ملف تسليم سلاح الفصائل، ولا رغبة لديها في تقديم المزيد لدعم حكومة بغداد بعد استقبال في ".وأضاف سالم: "رغم التفاؤل برئيس الوزراء الجديد والدعم الواضح له، فإن اتضح لها أن عملية تسليم سلاح الفصائل عملية تفتقر إلى الجدية، ومناورة في الوقت"، مشيرا إلى أن "تعيين خبير في دلالة على موضوعين؛ الأول أن جزئية مرتبطة بملف أكثر تعقيداً، هو الملف الإيراني. والآخر أن العراق في ظل هذه الحرب طويلة الأمد مع النظام الإيراني لتقويض هذا النظام أو إسقاطه، إما أن يحيد وإما أن يكون ساحة خدمات لوجستية لدعم الجهد الحربي ضد إيران".