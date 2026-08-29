الديمقراطي الكردستاني يعلن عن اجتماع مرتقب مع الاتحاد الوطني لتجاوز الخلافات

وأكد محمد، في تصريح صحفي، استمرار الاتصالات والزيارات المتبادلة بين الطرفين، مشيراً إلى أن أطرافاً سياسية أخرى بذلت جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر وتهيئة الأجواء لعقد هذا الاجتماع.وشدد المتحدث باسم الحزب على ضرورة الإسراع في تفعيل برلمان والمضي قدماً في تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في أسرع وقت، مؤكداً التزام حزبه بتفعيل المؤسسات وتشكيل الحكومة دون تأخير، وعدم الرغبة في إلى خيارات أو إجراءات أخرى.