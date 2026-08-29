في العراق.. توجيه بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح اجرى، اليوم السبت، زيارة إلى مقر هيأة ، والتقى رئيس الهيأة وملاكها المتقدم، واطّلع على آليات عملها وجهودها في مكافحة الفساد وحماية المال العام".وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "هيأة النزاهة صرحٌ لا يُقاس بجدرانه، وإنما بميزانه، وبكفتيه المتمثلتين بالأمانة والحفاظ على المال العام"، مشدداً "على أن المعركة مع الفساد كبيرة، وأن الهيأة تمثل خط الصد الأول فيها".وشدد الزيدي "على ألّا يقتصر دور الهيأة على الجانب الرقابي، وإنما يشمل الجانب الوقائي أيضاً"، مؤكداً "ضرورة العمل على وأد منظومة الفساد نهائياً، ومتابعة مشاريع المحافظات أسوة بمشاريع الوزارات".ووجّه "بمتابعة المشاريع وفق مستويات ثلاثة، تتناسب مع حجم المشروع وكلفته، تبدأ بالمشاريع ذات الكلف العالية، ثم المشاريع المتوسطة، فالمشاريع الصغيرة، بما يضمن توجيه الجهد الرقابي بصورة أكثر فاعلية".كما وجّه "بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتعزيز متابعة المنافذ الحدودية، وفضح الفاسدين، فضلاً عن تقديم تقارير شهرية وفصلية عن مجريات مكافحة الفساد ومستوى الإنجاز في هذا المجال".من جانبه، عبر رئيس الهيأة عن امتنانه "لدعم رئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً "تشكيل فرق ميدانية لتدقيق العقود في مؤسسات الدولة، أنجزت التدقيق لعقود ثماني وزارات، فيما يتواصل العمل لاستكمال بقية المؤسسات".وأشار إلى "إكمال ومكافحة الفساد، التي تمتدّ إلى سنة 2030"، مؤكدا "استعداد الهيأة للمضي قدماً في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".