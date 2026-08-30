السجن سبع سنوات بحق النائب السابق طلال الزوبعي عن جريمة تضخم الأموال

ـ محلي



أعلنت ، اليوم الاحد، السجن سبع سنوات بحق النائب السابق عن جريمة تضخم الأموال.





وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "قرابة (35) مليار دينار قيمة الكسب غير المشروع والتضخُّم في أموال المُدان".



وتابعت، ان " الحكم ألزم المُدان بتسديد قرابة (70) مليار دينار ردّاً لقيمة الكسب غير المشروع وغرامةً تعادلها".